В НАТО считают маловероятным нападение РФ на Альянс в ближайшем будущем – WSJ

Планировщики Североатлантического альянса считают маловероятным открытое вторжение РФ в соседнюю страну-члена НАТО в ближайшем будущем. ﻿Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Однако недавно некоторые военные чиновники в странах НАТО заявили, что Москва может стать достаточно сильной для нападения через несколько лет.

В более краткосрочной перспективе они опасаются, что Москва может спровоцировать конфликт в соседних странах, взбудоражив местных россиян и использовав напряженность как предлог для вмешательства, как это сделал Кремль на востоке Украины десять лет назад.

При этом издание отмечает, что одним из самых серьезных разногласий в альянсе является различие во взглядах стран-членов на угрозы. НАТО называет терроризм и Россию своими главными угрозами.

Многие официальные лица в Турции и других странах-членах альянса, расположенных вдоль Средиземного моря, больше беспокоятся о региональных конфликтах, нелегальной миграции и терроризме, чем о России.