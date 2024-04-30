Зеленский: Украина сможет вступить в НАТО только после победы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет стать членом НАТО до победы в войне против России. Об этом он сказал во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО, сообщает Европейская правда.

Президент рассказывал о временной перспективе членства Украины в Североатлантическом альянсе.

"По моему личному мнению, мы будем в НАТО, только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис по этому поводу" , – сказал глава государства в видеоролике, распространенном в его Telegram-канале.

"Вопрос о НАТО, это – как правильно сказал генеральный секретарь (Столтенберг. – Ред.) – вопрос большинства. А большинство – это вопрос политический. А чтобы политически Украину взяли в Альянс, для этого нужна победа" , – добавил Зеленский.

Когда дойдет до членства Украины в Альянсе, то вопрос совместимости с НАТО и уровня украинских военных, считает Зеленский, "никто не будет поднимать".

Президент считает, что одной из причин сегодняшней войны является то, что Украина не была до этого в Альянсе.