В Харькове и области обновили графики почасовых отключений электроэнергии
В Харькове и области обновили графики почасовых отключений электроэнергии в период с 1 по 3 мая, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обновленные графики доступны по ссылке.
Отмечается, что в документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.
"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - добавил Синегубов.
Напомним:
Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в понедельник применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и во вторник.