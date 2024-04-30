Кабмин выделил дополнительные 15,5 млрд гривен на закупку дронов
Кабинет министров выделил дополнительные 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов для Сил безопасности и обороны, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня Правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые уже были выделены на беспилотники в этом году.
"За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", - добавил он.
Напомним:
Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен для сил безопасности и обороны, которые будут направлены на закупку дронов.