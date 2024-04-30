Кабмин выделил дополнительные 15,5 млрд гривен на закупку дронов

Кабинет министров выделил дополнительные 15,5 миллиарда гривен на закупку дронов для Сил безопасности и обороны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня Правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками" , - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые уже были выделены на беспилотники в этом году.

"За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны" , - добавил он.

Напомним:

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен для сил безопасности и обороны, которые будут направлены на закупку дронов.