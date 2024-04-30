ОВА: Российские войска атаковали Никопольщину артиллерией и дронами

За прошедшие сутки российские войска атаковали Никопольщину пять раз из артиллерии и направили три дрона-камикадзе, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В течение дня враждебная артиллерия пять раз работала по Никопольщине. Войска страны-агрессорки выпустили почти два десятка снарядов. А еще – направили на район три дрона-камикадзе.

Взрывы звучали в Никополе, Марганецкой, Покровской сельской общине".

Повреждены в результате российских попаданий три кафе, магазин, шесть частных домов, несколько линий электропередач. Люди не пострадали.