Президенты балтийских стран в годовщину вступления в ЕС призвали к переговорам с Украиной

Президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года, сообщает Европейская правда.

Главы государств подчеркнули, что отмечают 20-ю годовщину вступления Эстонии, Литвы и Латвии в Европейский Союз в то время, когда неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины напоминает, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное.

"Подчеркиваем, что международная поддержка остается решающей для победы Украины. Сегодня Украина отстаивает наши демократические ценности. Мы решительно поддерживаем Украину в защите основанного на правилах мирового порядка" , – заявили президенты.

Они добавили, что в 1990-1991 годах страны Балтии боролись за демократический выбор.

"Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой решающий выбор. У них та же мечта, что и у нас тогда... Мы решительно поддерживаем те страны, которые разделяют европейские ценности и желание быть вместе" , – говорится в заявлении.

Президенты заверили, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в Европейском Союзе.

"Мы призываем к проведению межправительственных конференций с Украиной и Молдовой и к началу переговоров о вступлении в июне 2024 года. Расширение Европейского Союза было стратегической политической инвестицией для Европейского Союза с неисчерпаемым потенциалом" , – отметили три балтийских президента.

1 мая 2004 года к ЕС присоединились Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".