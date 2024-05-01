ГУР: Наемники из Непала массово дезертируют из армии РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет о массовом дезертирстве непальцев, которых завербовали россияне на войну против Украины.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

"Побег наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызван огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от исполнения приказов идти на верную смерть, денег" , – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что группы российских оккупантов проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности ― в Луганской области, где находился личный состав в/ч 29328, "но, как правило, результатов этот процесс не дает".

"Главари российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "вверх" объясняют дезертирство непальцев чепухами о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".

Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно - дело не слишком легкое. К тому же, за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности. В результате желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует" , - отмечают разведчики.

ГУР также публикует фото личных дел граждан Непала, завербованных на войну против Украины.