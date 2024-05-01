Россияне ударили "Ураганами" по Донецкой области : есть погибшие и раненые

Российские войска ударили ракетными системами "Ураган" по городу Горняк, что в Донецкой области. Погибли мужчина и женщина, еще шесть человек получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях.

По его словам, обстрел произошел в среду после обеда.

Известно, что погибла 57-летняя женщина и 64-летний мужчина. Раненым оказывается медицинская помощь.

Филашкин отметил, что это предварительная информация, и окончательные данные о количестве пострадавших и объемах разрушений появятся позже.

Что предшествовало:

Российские военные убили двух мирных жителей в Донецкой области 30 апреля.