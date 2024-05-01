Сводка Генштаба: на фронте зафиксировали сотню боестолкновений

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 100 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба 1 мая.

На Купянском направлении наши воины отразили 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отразили 9 атак, совершенных противником в районах населенных пунктов Грековка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался рубежей

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления БпЛА и 1 району сосредоточения личного состава противника.