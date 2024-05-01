Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности

Украина готовит еще семь новых соглашений о гарантиях безопасности. Одно из этих соглашений будет подписано с Соединенными Штатами Америки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Готовим еще семь новых документов безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений безопасности. В частности, относительно соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие - сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений" , - объяснил президент.

Зеленский отметил, что каждое из сделок безопасности поддержит Украину в этом году и в последующие годы.

"Безопасная архитектура на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет - всем, что даст больше защиты от российского террора" , - подытожил он.

Гарантии безопасности

Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.