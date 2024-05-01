В Тбилиси полиция применила газ и водометы против протестующих

Спецназовцы в Тбилиси применили перцовый газ и водометы против протестующих против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые собрались 1 мая под зданием парламента Грузии, сообщает Европейская правда.

Об этом заявило грузинское Министерство внутренних дел.

МВД Грузии утверждает, что участники митинга вели себя агрессивно и пытались повредить входные железные двери парламента.

"С целью восстановления правопорядка сотрудники МВД применили определенные законодательством спецсредства, перцовые спреи и водометы", – добавили там, традиционно призвав митингующих "не допускать насильственных действий и подчиняться законным указаниям правоохранителей".

Грузинские СМИ также сообщают, что спецназовцы стреляли по протестующим резиновыми пулями.

Как передает SOVA.news со ссылкой на очевидцев, против митингующих применяют и слезоточивый газ.

Напомним, протесты против принятия законопроекта продолжаются с 15 апреля почти ежедневно. После попытки жесткого разгона акции 30 апреля Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.

В то же время премьер Ираклий Кобахидзе обещает несмотря на протесты принять закон, чтобы "умиротворить" страну.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.