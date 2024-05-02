Кулеба объяснил, почему не видит смысла приглашать РФ на саммит мира
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина на этом этапе не видит смысла звать РФ на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но после консолидации позиций международного сообщества контакты с российской стороной все же будут необходимы. Об этом он сказал в интервью Foreign Policy, сообщает Европейская правда.
Ведущий спросил, какой смысл видит Украина в проведении в Швейцарии Глобального саммита мира для приближения завершения войны, если там не будет стороны, которая начала войну.
Кулеба отметил, что это логичный вопрос с точки зрения хрестоматийных подходов к дипломатии, но в нынешних обстоятельствах они не будут работать.
"Наш подход основывается на реалиях и опыте, который мы получили между 2014 и 2022 годами... Тогда у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, с посредниками и двусторонних. Но ничего не сработало. Все это закончилось полномасштабным вторжением. Поэтому мы знаем, что нет смысла садиться с Россией за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать в духе доброй воли", – заявил министр иностранных дел.
Он отметил, что видит только два способа создать такую ситуацию, когда Кремль начнет быть искренним переговорщиком.
"Первый – это успех на поле боя. Второй – это если у нас будет коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. И поэтому этот саммит не ставит целью привлечь Россию – его цель в том, чтобы объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строить дальнейшие действия. А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров. Ведь вы правы: в итоге нельзя положить конец войне без участия обеих сторон", – пояснил Дмитрий Кулеба.