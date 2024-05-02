Кулеба: Уступки России для достижения мира являются неприемлемыми

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил удивление и возмущение тем, что в обсуждениях о путях завершения российско-украинской войны часто фокусируются на том, на какие уступки могла бы пойти Украина ради мира. Об этом он сказал в интервью Foreign Policy, сообщает Европейская правда.

Ведущий спросил, какое поле для компромиссов рассматривает Украина, поскольку в переговорах обе стороны должны пойти на какие-то уступки, и вспомнил якобы проект мирного соглашения от марта 2022 года, недавно опубликованный СМИ.

"Думаю, одним из самых больших успехов российской пропаганды в международной политике – что они заставили всех сосредоточить дискуссии на том, чем должна уступить Украина, компромиссах, на которые должна пойти Украина. Так уже было между 2014 и 2022 годом – все разговоры шли о том, что Украина сделает, чтобы Россия отстала.

И хотя мы установили факт, что Россия совершила преступление, мы от этого приходим к странному выводу, что Украина должна чем-то уступать. Чтобы помочь России исправить преступление или как? Это просто безумие, что у нас идут такие разговоры. Почему мы не говорим о том, чем должна уступить Россия, чтобы прекратить войну?" , – заметил Кулеба.

"Да, можно вести эти разговоры о уступках. Можем вспомнить самую любимую историю, которую любит рассказывать глава МИД РФ – о так называемых "стамбульских договоренностях", которых на самом деле не было… Но вопрос, который нужно задавать - почему постоянно идет речь о том, чем должно Мы уступим Украину. Мы категорически отвергаем такой подход. Мы достаточно потеряли, мы достаточно боролись, и мы заслуживаем большего уважения, чем разговоры о том, чем еще мы должны пожертвовать" , - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Кулеба также напомнил, что все, что было сделано в качестве конструктивных уступок в 2014-2022 годах, не помогло предотвратить полномасштабное вторжение.