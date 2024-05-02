Президент Латвии прогнозирует тяжелые переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет чрезвычайно сложным, но "вполне реально" начать его уже в июне этого года, к чему призвали президенты стран Балтии, сообщает Европейская правда.

Латвийский президент отметил, что в переговорах о вступлении Латвии в ЕС были сферы, в которых дискуссии открывались и закрывались быстро, но также были и те, где процесс продвигался сложно.

По поводу Украины Ринкевичс отметил, что ее вступление в ЕС может означать относительно значительные изменения в экономике Евросоюза, включая сельское хозяйство.

По его словам, также могут быть сложными вопросы экологических требований и реформирования государственного аппарата.

"Членство в ЕС также означает достаточно много обязанностей, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, осуществить процессы реформ или процессы трансформации, несомненно, не так просто. Поэтому я думаю, что да, мы должны дать положительный сигнал Украине и Молдове в июне, что мы начинаем переговоры.