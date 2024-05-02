Российские войска ударили КАБом по Дергачам: ранены дети (Обновлено)

Российские оккупационные войска ударили управляемой авиабомбой по Дергачам Харьковского района, по предварительной информации, ранения получили семь человек, из которых шестеро - дети, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Воздушные силы в соцсетях.

"Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. По состоянию на сейчас (16.38 -ред.) в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них - дети. Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо - средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы".

Воздушные силы сообщают о повторной угрозе КАБов для Харьковщины.

Синегубов призвал местных жителей до отбоя тревоги не покидать укрытий.