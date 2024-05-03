Оккупанты активизировались под Авдеевкой, ВСУ отразили 50 атак – возведение Генштаба

За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего оккупанты давят на Авдеевском направлении – там ВСУ отразили 50 атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 3 мая.

Всего враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рублене Харьковской области; Клищиевка, Дружба, Торецк, Спорное, Воздвиженка, Новоалександровка, Александрополь, Евгеньевка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Карловка, Константиновка, Водяное, Времевка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.