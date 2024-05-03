Зеленский обсудил с Кэмероном помощь от Британии и саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Зеленский рассказал главе британского МИД о ситуации на фронте, обсудил помощь Украине от Лондона и предстоящий саммит мира.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего, бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов" , – говорится в сообщении.

Отдельно собеседники обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, который должен пройти в июне в Швейцарии.

Напомним, Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России. Также он сказал, что Соединенное Королевство будет предоставлять Украине 3 млрд. фунтов военной помощи ежегодно.