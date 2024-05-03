Вечером выросло потребление электричества, привлекали аварийную помощь – "Укрэнерго"

Вчера вечером в Украине выросло потребление электричества – в энергосистеме зафиксировали дефицит. Поэтому привлекали аварийную помощь из европейских стран.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В то же время, сегодня в 09:30 потребление электричества на 3,6% ниже, чем вчера в это же время.

"Вчера, 2 мая, потребление достигло максимума около 21:00, его уровень был на 2% выше, чем суточный максимум 1 мая. Такой рост означает необходимость включения одного дополнительного блока на тепловой электростанции. Но из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей" , – говорится в сообщении.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию с 18:00 до 22:00.

Из-за роста потребления в вечерние часы увеличился объем дефицита. Для поддержания баланса между потреблением и производством "Укрэнерго" привлекало аварийную помощь по энергосистемам Румынии, Словакии, Польши с 20:00 до 22:00. Общий объем импорта составил 3800 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 999 МВт.

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 206 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

На утро обесточены 434 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. По техническим причинам – в Днепропетровской, Сумской областях.