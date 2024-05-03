Нацбанк оценил потери из-за блокады польской границы

Блокировка границ с соседними странами оказывает наибольший эффект на объемы импорта товаров в Украину. Влияние на экспорт будет минимальным.﻿ Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины в апрель 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

НБУ ожидает, что ситуация с блокадой на западных границах полностью разрешится до конца мая, а потери импорта во ІІ квартале 2024 года составят около 300-400 млн долларов.

По базовому сценарию НБУ, блокада прекратится во ІІ квартале 2024 года и не будет иметь ощутимого влияния на экспортоориентированные виды экономической деятельности.

"Блокада западных границ оказала ограниченное влияние на экономику Украины в начале 2024 года, однако и она минимизируется в пределах года" , - говорится в отчете.

По данным НБУ, блокада границ оказала ощутимое влияние на украинскую внешнюю торговлю, прежде всего на импорт товаров. По оценкам НБУ, прямые потери импорта товаров в ноябре 2023 года блокады составили 500 млн. долларов, тогда как экспорта - 160 млн долларов. Потери импорта удалось частично компенсировать благодаря наращиванию поставок другими путями, в частности железной дорогой, а потери экспорта - благодаря наращиванию поставок через новый морской коридор.

"Полноценное функционирование последнего позволит не только компенсировать потери от блокады границ и введение лицензирования зерна, но и вернуться на традиционные для украинского экспорта рынки дальнего зарубежья. Такая тенденция уже наблюдается в последние месяцы: продовольственные товары возвращаются на рынки Азии и Африки, а продукция - на рынки Азии и Америки" , - говорится в обзоре.

Напомним, протесты польских фермеров и автоперевозчиков и блокировка ими границ с Украиной начались в ноябре 2023 года. Фактически они завершились в конце апреля.