Трех депутатов Киевсовета будут судить за уклонение от военной службы

Правоохранители передали в суд обвинительный акт об уклонении от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части, сообщает Украинская правда.

"Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей (ТРО -ред.), трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один - помощник депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу, однако получали денежное обеспечение.

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. К сделке был привлечен и командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации" , – говорится в сообщении ГБР.

По данным источника "Украинской правды" речь идет о следующих фигурантах:

Олег Левченко (фракция "Европейская солидарность"),

Михаил Терентьев (фракция "УДАР"),

Игорь Хацевич, (фракция "Европейская солидарность"),

Алексей Шпак, помощник депутата Хацевича.

Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации - в содействии в уклонении.

Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий.

О том, что четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, стало известно в августе 2023 года.