В Харькове два попадания: возник масштабный пожар, пострадали люди

В ночь на субботу в Харькове было зафиксировано два попадания российских "Шахедов". Пострадало четверо человек, среди них ребенок, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, оба попадания по гражданской инфраструктуре Основянского района города.

На месте одного из них - масштабный пожар.

Дополнено в 1.57: Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до трех, среди них ребенок.

В 2.10 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате падения обломков сбитых "Шахедов" произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе Харькова.

Пострадавший ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.

Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.

В 2.25 Синегубов добавил, что количество пострадавших возросло: поступило обращение от 52-летней женщины.

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