РФ объявила в розыск Данилова и других украинских экс-чиновников

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск ряд бывших украинских чиновников, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В частности, объявлен в розыск бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по статье Уголовного кодекса РФ. Однако в чем именно его обвиняют, неизвестно.

Кроме того, российское МВД объявило в розыск экс-министра иностранных дел Павла Климкина, 16-го премьер-министра Владимира Гройсмана и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Причины объявления их в розыск также неизвестны.

Напомним, 4 мая МВД России также объявило в розыск ряд действующих и бывших чиновников Украины. В частности, были объявлены в розыск президент Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк и бывший президент Петр Порошенко.