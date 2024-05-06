ГУР подтвердило уничтожение скоростного катера оккупантов в Крыму

Морские беспилотники Magura V5 Главного управления разведки в ночь на 6 мая уничтожили скоростной российский катер.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

"В результате операции подразделения ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков" , - отметили в разведке.

В ГУР отметили, что страх перед украинскими атаками заставляет россиян прятать крупные корабли Черноморского флота подальше от Крыма, поэтому "боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, незаконно находящихся в украинских территориальных водах".

Разведчики напомнили, что с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".