Британская разведка оценила количество кадыровцев, воюющих в Украине

В своем свежем обзоре русско-украинской войны британская разведка проанализировала, какую роль выполняют пророссийские чеченцы, более известные как кадыровцы, на поле боя, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британского Минобороны.

По словам МО Британии, предположительно сейчас в пророссийских чеченских подразделениях в Украине несут службу около 9 тысяч личного состава.

Понеся значительные потери в начале полномасштабного вторжения, пророссийские чеченские подразделения в основном были отведены для проведения операций по охране тыла, их стали высмеивать как "TikTok-войска" за публикации якобы "военных успехов" в социальных сетях.

После того как в мае 2023 года российская частная военная компания "Вагнер" была выведена из передовой, чеченские подразделения вернулись на передовую.

Вполне вероятно, что чеченские спецназовцы несут основную тяжесть боевых действий на передовой, в то время как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла, говорится в обзоре.

Другим ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российскому персоналу. По данным руководства Чечни, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года обеспечил обучение около 42 тысячам российских военнослужащих.

Однако вероятно, что персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения.