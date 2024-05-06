Глава Еврокомиссии: ЕС готов к жестким торговым мерам против Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов задействовать все имеющиеся инструменты для защиты экономики, если Китай не предложит справедливый доступ к своим рынкам, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, сильно субсидированные китайские товары, такие как электромобили и сталь, заполонили европейский рынок, а мир не может поглотить избыточное производство Китая.

Заявление Фон дер Ляйен после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином, который находится с официальным визитом во Франции. Визит Си Цзиньпина во Францию является первым за пять лет, после чего он отправится в Сербию и Венгрию.

"Для того, чтобы торговля была справедливой, доступ к рынкам друг друга также должен быть взаимным. Мы обсудили, как достичь реального прогресса в вопросе доступа к рынкам. Я остаюсь уверенной, что можно достичь большего прогресса" , - подчеркнула она.

Отмечается, что ЕС становится жестче в торговых отношениях с Китаем, разделяя беспокойство США относительно избыточных мощностей в "зеленой" промышленности, финансируемых государством.

"Риторический сдвиг уже был реализован на практике, когда осенью 2023 года ЕС начал расследование по субсидиям для китайских электромобилей, по результатам которого до июля могут быть введены новые тарифы. ЕС также тщательно изучает другие отрасли, такие как ветроэнергетика, солнечная энергетика и железная дорога" , - говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен призвала китайское правительство решать проблему "структурных избыточных мощностей", поскольку Пекин продолжает массово поддерживать свой производственный сектор в то время, как внутренний спрос не растет.

Кроме того, председатель Еврокомиссии сказала, что она и Макрон призвали Си использовать свое влияние на Владимира Путина для прекращения войны в Украине, добавив, что позиция Китая в отношении конфликта влияет на отношения между Пекином и ЕС.

Напомним:

В 2024 году каждый четвертый проданный электромобиль в ЕС будет произведен в Китае, поскольку новые участники рынка продолжают отбирать продажи у местных конкурентов.