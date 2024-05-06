Зеленский провел Ставку: заслушал доклад Сырского с передовой

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского о ситуации на передовой, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в соцсетях.

"Только что провел заседание Ставки. Первое - это фронт. Доклад главкома: он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов".

По словам президента, отдельно на Ставке обсудили поставки от партнеров: сроки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов.

"За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с Соединенными Штатами".

Что предшествовало:

Из-за сложной ситуации на востоке главнокомандующий ВСУ Сырский двое суток провел на передовой, где противник сосредоточил основные силы для наступления.