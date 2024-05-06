В Сумской области громада погрузилась в блэкаут после российских ударов

Российские войска сегодня, 6 мая, ударили по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к обесточиванию целой общины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской общине.

"Община пока остается без электроснабжения" , - заявили чиновники.

Скриншот: Белополье (google.com/maps)

В ОВА добавили, что спасатели и энергетики работают в режиме 24/7. Людей призвали экономно расходовать электроэнергию и призвали быть аккуратными во время воздушных тревог.

Что предшествовало

Ночью российские войска нанесли удар по территории Сумской области. Под обстрелом оказалась энергоинфраструктура.

Уже сегодня начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что Сумы могут остаться без воды из-за прекращения работы Пришибского водозабора.