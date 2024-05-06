США проигнорируют "инаугурацию" Путина, но считают его президентом РФ

Соединенные Штаты не будут направлять представителя на так называемую инаугурацию российского правителя Владимира Путина, которая состоится 7 мая, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге в понедельник вечером заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

На вопрос о том, будут ли США направлять представителя посольства на "инаугурацию" Путина ввиду того, что посол сейчас находится за пределами Москвы, Миллер ответил:

"Нет, нашего представителя не будет на его инаугурации".

Он, однако, подтвердил предыдущую позицию Вашингтона о том, что там и дальше признают Владимира Путина президентом России.

"Мы однозначно не признаем те выборы (президента в России. – Ред.) свободными и честными, но он – президент России и будет продолжать действовать в этой роли", – пояснил представитель Госдепа.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя. Ряд государств ЕС уже объявили, что не будут присутствовать.