США не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие – Белый дом
Чтобы уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, Россия должна просто вывести их с территории Украины. Такое заявление сделал Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям, отвечая на вопросы журналистов о ядерных угрозах Москвы, сообщает Голос Америки.
"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто вывести свои войска", - заявил Кирби во время брифинга в Белом. дома.
Однако пока Администрация не видит реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на агрессивную риторику.
"Для лидера великого ядерного государства это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - подчеркнул чиновник Белого дома.
О том, что в настоящее время Вашингтон не видит признаков вероятного использования Россией ядерного оружия на территории Украины, заявил и представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Несмотря на все, мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также - никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - заявил Миллер журналистам во время брифинга в понедельник.