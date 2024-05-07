США не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие – Белый дом

Чтобы уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, Россия должна просто вывести их с территории Украины. Такое заявление сделал Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям, отвечая на вопросы журналистов о ядерных угрозах Москвы, сообщает Голос Америки.

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто вывести свои войска" , - заявил Кирби во время брифинга в Белом. дома.

Однако пока Администрация не видит реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на агрессивную риторику.

"Для лидера великого ядерного государства это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания" , - подчеркнул чиновник Белого дома.

О том, что в настоящее время Вашингтон не видит признаков вероятного использования Россией ядерного оружия на территории Украины, заявил и представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.