В Босфоре сел на мель сухогруз, следовавший из Украины в Египет

В проливе Босфор приостановили движение из-за инцидента с сухогрузом Alexis, который направлялся из Украины в Египет и сел на мель. Об этом пишет CNN Turk, сообщает Европейская правда.

В Главном управлении по безопасности в прибрежных районах сообщили, что сухогруз Alexis длиной 229 метров сел на мель из-за неисправности, к нему отправились спасательные команды.

Судно направлялось из Украины в Египет.

"Движение судов в Босфоре временно приостановлено в обоих направлениях" , – отметили в сообщении.

Как известно, пролив является важным торговым маршрутом и единственным путем из Черного в Средиземное море.

С началом полномасштабной войны Турция применила свое исключительное право по конвенции Монтре и запретила проход через Босфор для военных судов воюющих сторон. Благодаря этому Россия не может перебросить в Черное море дополнительные корабли, но в то же время ограничения возникли и для Украины.