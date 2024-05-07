Госэнергонадзор: Тариф на электричество для населения может вырасти уже в этом году

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян допускает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергоотрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для восстановления энергообъектов после российских атак, сообщает Экономическая правда.

Об этом он заявил в эфирах телемарафона "Єдині новини" и "Суспільне Новини".

Комментируя вопрос вероятности блэкаутов, Слободян заявил, что о тотальном блэкауте речь не идет.

"Но отключения, к сожалению, возможны. Все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты до начала отопительного периода", - сказал он.

Сейчас в дневное время есть определенный профицит электроэнергии благодаря солнечной генерации. В вечерние часы также осуществляется импорт из энергосистемы Европы, добавил Слободян.

По его словам, убытки, которые нанесены украинской энергетике, не испытывала ни одна энергосистема в мире. Уничтожено около 80% тепловой генерации - это высокоманевренные мощности, которые позволяли осуществлять балансировку нагрузки в энергосистеме в течение суток. Также существенно повреждены объекты гидрогенерации.

"В целом враг поразил более 7 ГВт генерирующих мощностей, на восстановление которых требуется достаточно длительное время", - подчеркнул Слободян.

По его словам, степень повреждения энергообъектов разная - энергетики работают круглосуточно, чтобы оперативно отремонтировать оборудование, которое подлежит быстрому восстановлению.

По предварительным расчетам, за последние полтора месяца убытки превысили 1 млрд долларов. Перекрыть их только за счет действующего на сегодня тарифа на электроэнергию и имеющейся на сегодня международной помощи невозможно, поэтому продолжается поиск путей решения этого вопроса, сказал чиновник.

"Нам нужно срочно найти финансовый ресурс для восстановления энергетики. Поэтому сейчас нужна большая концентрация усилий", - сказал он.

"Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов - пересмотреть тариф на электроэнергию. Недавно НБУ прогнозировал постепенное повышение тарифа в течение следующих лет.

Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения, возможно, целесообразно сделать уже в этом году", - подчеркнул Слободян.

Напомним:

В Министерстве энергетики изучают возможности корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.