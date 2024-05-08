Воздушные силы США, Польши и стран Балтии начали совместные учения

Военно-воздушные силы Польши, стран Балтии и Соединенных Штатов начали совместные многонациональные учения "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24").﻿ Со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

Цель учений - расширить интеграцию системы противовоздушной и противоракетной обороны и построить архитектуру командования в воздушной сфере.

Во время учений предусмотрена интеграция многонациональных сил и средств по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени - FTX (Field Training Exercise) и LVC (Live Virtual Constructive).

Ключевую роль во время учений будут играть офицеры 183-й группы авиационных операций (AOG) и Центра воздушных операций - командования авиационного компонента (COP-DKP). Они систематически осуществляют мероприятия по интеграции взаимодополняющих элементов, усилению оперативных возможностей и укреплению межличностных связей персонала.