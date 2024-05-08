Минобороны Нидерландов: Ситуацию на поле боя еще можно изменить в пользу Украины

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что от западной помощи в значительной степени зависит, получится ли переломить текущую тенденцию на фронте российско-украинской войны, где преимущество сейчас имеет Россия. Об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT, сообщает Европейская правда.

Оллонгрен спросили, что она может сказать о темпах поставки западной помощи Украине.

"Трудно ответить. Если спросить украинского солдата в окопе – конечно, наверное, это отнимает много времени и помощи недостаточно. Но война – это сложное и страшное явление" , – ответила министр.

"Сейчас мы действительно видим, что Россия имеет определенное преимущество. Но я убеждена, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, в частности боеприпасов, а также дронов и других новых технологий, которые очень широко привлекают и применяют в Украине. Если мы сможем усилить в частности ее ПВО – я убеждена, что Украина будет иметь успех. Но мы должны активно поддерживать Украину" , – отметила Кайса Оллонгрен.

Также ее спросили, чего ждать от Нидерландов в дальнейшем, если парламентские выборы показали, что многие люди поддерживают популистские силы.

Оллонгрен отметила, что партия-победительница Герта Вилдерса не получила большинства и до сих пор ведет сложные коалиционные переговоры. Также она отметила, что в целом в парламенте и обществе высокая поддержка Украины и понимание, что от этого зависит безопасность Европы.