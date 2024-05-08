Цена на нефть снизилась на фоне новостей из США и России

Мировые цены на нефть продолжают снижение на фоне новостей о росте запасов в США и заявлениях из России о возможном увеличении добычи странами ОПЕК+. Об этом свидетельствуют результаты торгов, сообщает Корреспондент.

Так, июльские фьючерсы на сорт нефти Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 (1,26%), до $82,11 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,17 (0,2%), до $83,16 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,05 (1,34%), до $77,33 за баррель. По итогам прошедшей сессии они подешевели на 10 центов (0,1%) до $78,38 за баррель.

Рынок отреагировал понижением на заявления и.о. вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти.

"Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, нужно смотреть, как рынок чувствует себя" , – сказал он накануне в комментарии российским СМИ.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменениях запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти, за неделю до 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы сегодня вечером. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.