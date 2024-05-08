Прекращение огня в Газе должно закончиться устранением ХАМАС – Bloomberg

Правильное соглашение предусматривает устранение лидеров ХАМАС в обмен на вывод войск Израиля и признание необходимости политического урегулирования. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Переговоры о прекращении огня в Газе еще не закончились, но Израиль начал наступление на Рафах. Переговоры оказались недобросовестными со стороны всех участников.

Недобросовестность со стороны Израиля проявилась в том, что за несколько дней до последнего раунда мирных переговоров премьер-министр Беньямин Нетаньяху так громко настаивал на том, что независимо от того, что может произойти в Каире, Армия обороны Израиля в какой-то момент войдет в Рафах. . Это была откровенная попытка обречь на неудачу усилия, направленные на преодоление разрыва с ХАМАСом.

Со стороны ХАМАС также была недобросовестность, поскольку глава его политбюро Исмаил Хания недвусмысленно намекнул, что одобренный им документ — это тот же документ, который уже принял Израиль. Это не соответствовало действительности. То, на что ХАМАС согласился в понедельник 6 мая, было встречным предложением.

Недавно запрещенный в Израиле телеканал "Аль-Джазира" опубликовал то, что якобы является текстом предложения, на которое согласился Хания. Его происхождение не было проверено, но два элемента кажутся правдивыми и, по мнению Bloomberg, лежат в основе того, почему эта война оказывается столь смертоносной и столь тяжелой для завершения.

Первый состоит в том, что это предложение было очевидной попыткой замаскировать пропасть между двумя непримиримыми по существу позициями. Израиль хочет вернуть своих заложников, не соглашаясь на прекращение войны; это оставило бы ХАМАС на месте в Газе — а значит победителем. ХАМАС, в свою очередь, обменяет заложников только на окончательный вывод израильских войск. Оба требования невозможно удовлетворить одновременно.

Предполагаемое соглашение при посредничестве официальных лиц Египта, Катара и США состоит из трехэтапного плана, в котором первая 42-дневная фаза включает в себя детальные процедуры для начала отвода израильских войск и частичного освобождения заложников. Две другие фазы, согласно документу "Аль-Джазиры", предусматривали переход к "устойчивому спокойствию", когда все заложники будут обменены на пленных и вывод израильских войск с последующим восстановлением и компенсацией. Соглашение должно было быть гарантировано Египтом, Катаром, США и Организацией Объединенных Наций.

Понятно, что Израиль не купился на этот довод. Решение военного кабинета отклонить последнее предложение о прекращении огня от ХАМАС было единогласным, и планы ЦАХАЛа в Рафахе не изменились. Но прежде чем отвергать этот ответ как войну в чистом виде, следует рассмотреть то, чего не было в соглашении, достигнутом при посредничестве Израиля: любого упоминания о ХАМАСе и его будущем.

Следует внимательно прислушаться к тому, что говорит ХАМАС, и в понедельник 6 мая руководитель отдела международных связей группировки Усама Хамдан очень четко дал понять три вещи. Первая состоит в том, что ХАМАС считает свою террористическую операцию 7 октября и войну, которую она спровоцировала, огромным успехом. ХАМАС отмечает, что эта операция остановила процесс нормализации мирового признания Израиля как легитимного национального государства и превратила палестинское дело в глобальное.

Второй момент, который неоднократно отмечал Хамдан, заключался в том, что целью ХАМАСа является ликвидация Израиля, а не заключение мира с ним. И, наконец, организация не считает прекращение огня препятствием на пути к достижению этой цели; он даже рассматривал восстановление Газы как средство, позволяющее обычным палестинцам присоединиться к борьбе.