В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза россиян - ОВА

Вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске вспыхнул масштабный пожар, сгорела нефтебаза﻿. Об этом сообщил﻿ глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Продукты переработки выгорели, инфраструктура разрушена — оккупанты ищут виновников. Говорят, что ВСУ. Для нас главное — это результат. Захватчики сами знают, что восстанавливать такие объекты им никто не будет. А заправлять российскую военную технику станет гораздо сложнее" , — написал Лысогор Telegram.