Украина должна продолжать бить по российским НПЗ – Foreign Affairs

Украинские удары по российским НПЗ сейчас делают то, чего не сделали западные санкции. Об этом пишет издание Foreign Affairs, сообщает Зеркало недели.

Всего с октября Украина нанесла по меньшей мере 20 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Украинские чиновники по вопросам безопасности отмечают, что целью этих атак является прекращение поставок топлива российским военным и сокращение экспортных поступлений, которые Кремль использует для финансирования своих военных усилий.

К концу марта Украина уничтожила около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей и вынудила российское правительство ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина. Один из крупнейших производителей нефти в мире теперь импортирует бензин.

Критика Вашингтона неуместна — атаки на НПЗ не окажут того влияния на мировые энергетические рынки, которого опасаются американские чиновники. Эти удары снижают способность России превращать нефть в пригодные для использования продукты, но не влияют на объем нефти, которую страна может добывать или экспортировать. На самом деле при сокращении внутренних перерабатывающих мощностей Россия будет вынуждена экспортировать больше сырой нефти, что приведет к снижению мировых цен, а не к их росту.

"Киев должен побеждать там, где может, а кампания по уничтожению российских нефтеперерабатывающих мощностей приносит Украине выгоду при ограниченном риске" , — отмечает журнал.

До сих пор Украина атаковала преимущественно нефтеперерабатывающие заводы, а не нефтяные родники или инфраструктуру экспорта сырой нефти. Это отличие очень важно.

Украинские удары нанесли значительный ущерб российским нефтеперерабатывающим мощностям, сократив производительность на 900 тысяч баррелей в сутки. Ремонт будет медленным и дорогостоящим, отчасти потому, что нефтеперерабатывающие установки являются огромным и сложным оборудованием, на проектирование и строительство которого уходят годы, часто потому, что западные санкции препятствуют доступу российских компаний к специализированным компонентам.

Возможности России по хранению нефти ограничены. Поэтому при разрушении или повреждении НПЗ добытую нефть нельзя просто хранить для дальнейшего использования. В результате у российских производителей остается всего два варианта: увеличить экспорт сырой нефти или закрыть буровые скважины и сократить добычу. Оба варианта неприятны для России, но увеличение экспорта менее болезненно, чем сокращение добычи.

Если Россия решит закрыть буровые скважины вместо того, чтобы увеличить экспорт, мировые цены на нефть действительно возрастут, чего администрация Байдена стремится избежать. Но тогда Россия столкнется с еще более резким ростом стоимости нефтепродуктов, только с меньшими экспортными доходами, чтобы смягчить удар.

Данные за последние месяцы подтверждают, что, как и ожидалось, Россия экспортирует больше сырой нефти, в то время как экспорт очищенного топлива достиг почти исторического минимума. Западные рынки, вероятно, не пострадали, но Россия ощущает удар.

Украинские удары по российским НПЗ сейчас совершают то, чего не совершил режим санкций. Не ставя под угрозу мировые поставки энергоносителей и не повышая цены, эти атаки сокращают доходы России и снижают ее способность превращать сырую нефть в топливо, необходимое для работы танков и самолетов.

Удары по российским НПЗ также вряд ли приведут к расширению войны. По крайней мере, России будет трудно пойти на эскалацию, учитывая ее длительную и гораздо более масштабную кампанию по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. Вместо того чтобы угрожать эскалацией в ответ на удары Украины, Кремль пытается приуменьшить их последствия.