НАТО на саммите задекларирует отказ от отправки войск в Украину – СМИ

НАТО собирается закрепить отказ от отправки войск в Украину в декларации, которая должна быть принята на саммите альянса в июле, утверждает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на якобы уже готовый проект итогового заявления, сообщает Deutsche Welle.

По сведениям издания, в декларации также пропишут, что военную помощь НАТО Украине впредь будет координировать не глава Пентагона Ллойд Остин, а штаб-квартира альянса в Брюсселе. Corriere della Sera в этой связи отмечает, что основной объем помощи Украина и так уже получает не от США, а от других членов НАТО. Но есть и политический момент: координация помощи структурами НАТО будет выглядеть более единодушной и для мирового сообщества, и для президента РФ Владимира Путина, поясняет газета.

В остальном, пишет Corriere della Sera, подход НАТО к помощи Украине и предотвращению исходящей от России угрозы не изменится. Североатлантический альянс в числе прочего продолжит укреплять свои восточные границы, чтобы в случае необходимости на их защиту "от стран Балтии до Болгарии" могли оперативно встать до 300 тысяч солдат.

Поставки Украине систем ПВО Patriot

Страны НАТО также изыскивают возможности для поставки Киеву новой партии зенитно-ракетных комплексов Patriot. По расчетам украинских властей, 25 таких комплексов будет достаточно, чтобы защитить все воздушное пространство страны, а семь ЗРК Patriot позволят закрыть от российских атак с воздуха основные индустриальные центры.

В то же время, отмечает Corriere della Sera, на данный момент имеются предварительные договоренности о поставке Украине лишь двух комплексов Patriot - из Германии и Испании. Нидерланды в целом согласны передать Киеву свой комплекс Patriot, но обсуждают юридические аспекты, а Польша и Греция ответили отказом.