Минобороны Германии попросило Швейцарию предоставить Украине Patriot – СМИ

Германия выступила с инициативой по укреплению противовоздушной обороны Украины. Так, недавно министр обороны Германии Борис Писториус попросил свою швейцарскую коллегу Виолу Амхерд поставить Киеву систему Patriot. ﻿Об этом сообщает швейцарское издание NZZ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Однако переговоры явно не привели ни к каким результатам. Будучи нейтральным государством, Швейцария не передает воюющим сторонам военные материалы - даже Украине.

Берлин несколько раз пытался убедить Берн разрешить передачу Украине боеприпасов для зенитного танка Gepard. Однако федеральное правительство не смогло разрешить реэкспорт этих боеприпасов швейцарского производства, за что Швейцария подверглась резкой критике.

Вполне можно было бы организовать своеобразную кольцевую торговлю с западными странами по образцу торговли танками Leopard. В прошлом году Швейцария согласилась на продажу 25 боевых танков Leopard 2 немецкому производителю - при условии, что они не будут отправлены в Украину. Танки призваны заполнить бреши, возникшие в странах НАТО и ЕС из-за того, что они передали танки Киеву.

По данным издания, Швейцария почти ничего не может предложить в области противовоздушной обороны, даже для обмена кольцами. Заказанные американские системы Patriot будут поставлены не раньше 2026 года. Однако Украине это оружие нужно уже сейчас.