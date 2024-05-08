Удар кассетным "Искандером" по Одессе: количество жертв возросло до семи

В больнице умер 23-летний мужчина, который пострадал в результате российского ракетного удара по Одессе 29 апреля. Тогда РФ ударила по прогулочной зоне города кассетным Искандером. Теперь количество погибших в результате этой атаки возросло до семи человек. Со ссылкой на Одесский городской совет, сообщает Новое время.

«К сожалению, количество жертв российской атаки на Одессу 29 апреля увеличилось до семи человек. Сегодня в больнице умер еще один человек, 2001 г. р., за жизнь которого врачи боролись до последнего. Выражаем соболезнования семье погибшего» , — говорится в сообщении.

До сих пор было известно, что в результате ракетного удара по Одессе 29 апреля погибли шесть мирных жителей, 32 человека получили ранения, в том числе беременная женщина и двое детей.

Как сообщалось, 29 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, пострадали 32 человека. Загорелся «замок Кивалова», который также известен как «замок Гарри Поттера».

Суспільне сообщило, что в результате российской атаки по Одессе пострадал экс-депутат от Партии регионов и ректор Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов.

Скорее всего, Россия атаковала Одессу кассетным Искандером, заявил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.