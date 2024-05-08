В Минобороны Нидерландов рассказали детали поставок F-16 в Украину

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что уже летом этого года украинские военно-воздушные силы будут усилены истребителями F-16, сообщает Укринформ.

"Мы работаем с нашими партнерами, особенно с Данией и Украиной, над планированием. И мы придерживаемся графика. Мы планируем первую поставку датских самолетов этим летом, а нидерландских самолетов – осенью этого года. Поставка будет партиями, то есть поставят не все сразу самолеты, а партиями.

Всё зависит также от подготовки. Пилоты все еще проходят обучение, техники тоже. Это также зависит от инфраструктуры в Украине. И вообще от всей логистики, необходимой для поставок запчастей и боеприпасов. Но планирование, график составлен, и нам кажется, что мы сможем его придерживаться. И это значит, что уже летом этого года украинские военно-воздушные силы будут усилены истребителями F-16", – сказала она.

По ее словам, речь идет о сложном процессе. И все должно происходить правильно, и инфраструктура является одной из составляющих этого процесса. Все будет поставляться поэтапно, сначала меньшими партиями и дальше будут их увеличивать. "По моему мнению, все действительно делают все возможное для того, чтобы это произошло" , - подчеркнула министр.

Она также отметила, что, конечно, F-16 – это очень эффективная система вооружения. И это действительно усугубит ВВС.

"F16 – это, конечно, очень мощная система вооружения, которая действительно усилит ВВС. Но, вы знаете, речь идет не только о самолетах, но и об их использовании для ведения боев, об их использовании как части интегрированной противовоздушной обороны. Это будет значительно зависеть от людей, которые ими управляют.