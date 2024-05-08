Британия высылает дипломата РФ, который является сотрудником разведки
Министерство внутренних дел Великобритании приняло решение выслать из страны российского атташе по вопросам обороны. Об этом заявил министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
По его словам, высылка дипломата связана с "безрассудной и опасной деятельности российского правительства по всей Европе".
"Я могу сказать Палате общин, что мы вышлем российского атташе по обороне, который является незаявленным сотрудником военной разведки", - заявил министр.
Он также добавил, что Британия лишит статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости, принадлежащих России в Великобритании, включая Seacocks House. Помимо этого дипломатического статуса лишится объект РФ в Сассексе, а также торговый и оборонный отдел в Хайгейте. Министр отметил, что недвижимость использовалась в разведывательных целях.
"Мы вводим новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, включая ограничение срока пребывания российских дипломатов в Великобритании. Наше послание России ясно: прекратите эту незаконную войну. Выведите свои войска из Украины. Прекратите эту вредоносную деятельность", - подчеркнул Клеверли.