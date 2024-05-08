УЗ восстановила пути в Херсоне, поврежденные в результате утреннего обстрела РФ

"Укрзализныця" заявила, что железнодорожники завершили ремонт поврежденного в результате утреннего обстрела пути на станции Херсон, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Завтрашние рейсы - по расписанию" , - уточнили в госкомпании.

Напомним:

Россияне утром, 8 мая, обстреляли вокзал в Херсоне, движение поезда №121/122 "Киев - Херсон - Киев" было временно ограничено до Николаева.