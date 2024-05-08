Россия пригрозила Британии "жесткой реакцией" в ответ на выдворение военного атташе

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова разродилась очередной порцией угроз в адрес Великобритании после объявления о выдворении российского военного атташе и других мер по борьбе со шпионажем РФ, сообщает Европейская правда.

Высказывания Захаровой обнародовала пресс-служба МИД РФ.

Пресс-секретарь российского ведомства заявляет, что правительство Великобритании "прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации".

В МИД РФ считают, что их страна не причастна к шпионской и другой деятельности на территории Великобритании и других европейских стран.

Захарова предупреждает о "неизбежном ответе" на недружественные действия против ее страны.

"Наша реакция будет жесткой и выверенной", – заявляет пресс-секретарь российского ведомства.

Истерику Захаровой вызвало заявление британского правительства о принятом пакете мер, направленных на выявление и ликвидацию российских разведывательных операций в стране.

В среду, 8 апреля, были приняты решения о:

выдворении российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки;

лишении дипломатического статуса нескольких российских объектов в Великобритании, которые, как полагают, использовались в разведывательных целях;

введение новых ограничений на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничение времени пребывания российских дипломатов в Великобритании.

Также российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Великобритании, чтобы объявить ему о принятых мерах.