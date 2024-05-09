Палата представителей проголосовала против отставки спикера Джонсона

Подавляющее большинство республиканцев и демократов в Палате представителей проголосовали против предоставления Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Майка Джонсона. Соответствующее предоставление одиозной конгрессвумен инициировало еще в прошлом месяце, а голосование состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Инициативу Грин поддержали только 11 республиканцев, причем остальные 196 других представителей этой партии выступили категорически против увольнения Джонсона. В поддержку спикера-республиканца также выступили 163 демократа.

В общей сложности, Джонсона поддержали 359 конгрессменов против 43, семеро воздержались.

Таким образом, Майк Джонсон остается во главе Палаты представителей Конгресса США.

Грин инициировала это предоставление в среду после серии угроз, а также встреч с Джонсоном, во время которых она потребовала принять целый ряд условий. В частности, конгрессвумен хотела, чтобы спикер в этом году больше не вносил на рассмотрение палаты помощь Украине и продвигал только те законопроекты, с которыми соглашается большинство республиканцев. Грин также потребовала, чтобы Конгресс прекратил финансирование любых расследований Минюста против Трампа, и добивалась сокращения финансирования федерального правительства.

Как сообщалось, Марджори Тейлор Грин является представительницей радикального крыла MAGA Республиканской партии в Палате представителей. Именно его приверженцы инициировали осенью прошлого года отставку предыдущего спикера Кевина Маккарти. В результате весь Конгресс погрузился в хаос на несколько недель из-за недееспособности нижней палаты, пока не был избран новый спикер.