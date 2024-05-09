В Чехии объяснили причину задержки боеприпасов для Украины

Первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы Украина получит в июне. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью ARD, сообщает Корреспондент.

"Я и наш премьер-министр Петр Фиала предполагаем, что первая партия из почти 180 000 единиц боеприпасов будет доставлена в июне, а дальнейшие контракты будут заключены на пяти-шестизначное количество снарядов" , - сказал Павел.

По его словам, одной из причин задержки стала конкуренция, возникшая из-за того, что многие стороны знали об усилиях Чехии по срочному поиску снарядов. Партнерам Украины пришлось открыто говорить об этой инициативе, чтобы привлечь как можно больше стран к этим усилиям, пояснил Павел, но таким образом они также "раскрыли свои карты" - и этим воспользовалась Россия.

Президент Чехии признал, что Россия гораздо сильнее Украины, и, несмотря на поддержку Запада, приближается момент, когда человеческие ресурсы ВСУ и поддержка среди украинского населения все больше будут ограничивать усилия Украины.