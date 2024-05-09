Сенаторы США ожидают от Байдена новый запрос на помощь Украине

Республиканцы в Сенате ожидают, что в конце года администрация президента США Джо Байдена сделает новый запрос на помощь Украине, и призывают спикера Палаты представителей Майка Джонсона не давать конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обещаний заблокировать эту возможную помощь. Об этом пишет The Hill, сообщает Новое время.

В Сенате ожидают, что администрация Байдена вернется в Конгресс с новым запросом на военную помощь Украине после ноябрьских выборов — вероятно, в конце ноября или в декабре. Инаугурация победителя этих выборов состоится 20 января 2025 года.

В понедельник Грин, которая известна своей радикально антиукраинской позицией, попросила Джонсона взять на себя обязательство больше не поддерживать любую помощь Украине.

Сенаторы-республиканцы, в свою очередь, хотят, чтобы Джонсон сохранял гибкость, чтобы провести этот возможный законопроект через Палату представителей.

Сенаторы от Республиканской партии, пишет издание, не видят причин для Джонсона исключать возможность еще одного пакета помощи, что может «подбодрить» российского диктатора Владимира Путина.

«Я просто думаю, что сейчас нельзя связывать ему руки. Он спикер Палаты представителей. Сейчас у него есть работа, которую он должен выполнять. Кто знает, что в будущем может понадобиться или не понадобиться?» , — заявил во вторник республиканец в Сенате Джон Тьюн.

Тьюн хочет стать следующим лидером Республиканской партии в Сенате, и ему может быть поручено продвинуть еще один пакет чрезвычайных расходов на оборону в следующем Конгрессе.

Сенатор Джон Корнин, который соревнуется с Тьюном за пост лидера Республиканской партии в Сенате, согласился, что Джонсон не должен идти на значительные уступки Грин в вопросе финансирования Украины.

«Я не думаю, что спикеру Джонсону нужно брать на себя какие-то обязательства перед Марджори Тейлор Грин. Я думаю, что она маргинализирует себя и становится неактуальной» , — цитирует его The Hill.

Сенатор Роджер Уикер, ведущий член Комитета Сената по вооруженным силам, предупредил, что было бы «серьезной ошибкой» со стороны Джонсона пообещать Грин не выносить на рассмотрение Палаты представителей возможный новый запрос о предоставлении военной помощи Украине.

Викер предположил, что администрация «возможно» попросит о дополнительной военной помощи до конца года.