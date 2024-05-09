Россияне возобновили использование "Калибров" для ударов по Украине – ВСУ
Страна-агрессор Россия снова начала запускать ракеты Калибр по Украине, но у них, вероятно, возникают технические проблемы с ракетоносителями. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона, сообщает Новое время.
Во время последней массированной атаки на Украину 8 мая российские войска применили Калибры в четвертый раз за последние полгода, тогда как в 2022 и в 2023 годах их использование было систематическим.
По словам Братчука, россияне пытаются выводить на дежурство подводные корабли, локацию которых определить труднее.
«Враг пытается показать присутствие в Черном море, но у них возникает или уже возникла проблема с использованием ракетоносителей, ведь они не так активно их применяют и, возможно, есть проблема с пусковыми установками на самих кораблях», — добавил спикер.