Россияне возобновили использование "Калибров" для ударов по Украине – ВСУ

Страна-агрессор Россия снова начала запускать ракеты Калибр по Украине, но у них, вероятно, возникают технические проблемы с ракетоносителями. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Во время последней массированной атаки на Украину 8 мая российские войска применили Калибры в четвертый раз за последние полгода, тогда как в 2022 и в 2023 годах их использование было систематическим.

По словам Братчука, россияне пытаются выводить на дежурство подводные корабли, локацию которых определить труднее.