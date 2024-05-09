Петиция о западном оружии для "Азова" набрала более 25 тысяч голосов

За сутки петиция о содействии разблокированию предоставления западного оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, сообщает Украинская правда.

"Закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение батальона „Азов" оружием, учениями и другой помощью: "(Раздел 8131) Запрещает использование средств, предоставленных этим законом, для предоставления оружия, учений, или иной помощи батальону "Азов"."

Призываем президента Украины поручить премьер-министру и министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки об отмене этих ограничений, чтобы обеспечить 12-й бригаде специального назначения "Азов" необходимую поддержку" , – говорится в тексте петиции.

Петиция появилась на сайте ОП 7 мая. Инициатор - Николай Марченков.

По состоянию на 9 мая петицию поддержали более 25 тысяч граждан.

Автор петиции отмечает, что бригада "Азова" за время своего существования бригада неоднократно демонстрировала свою боевую готовность, участвуя в наиболее ожесточенных боях, включая оборону Мариуполя в 2022 году.

А бойцы "Азова" за 10 лет от основания подтвердили свой высокий профессионализм и мотивацию.

Напомним, 3 мая сайт Офиса президента отклонил публикацию петиции о содействии разблокированию предоставления западного оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов".

Ранее командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко призвал исключить бригаду из законопроекта об оборонных ассигнованиях США, потому что это не позволяет предоставлять "Азову" западное вооружение.