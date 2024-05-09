В Северной Македонии на выборах победила оппозиция: это может усложнить переговоры с ЕС

В Северной Македонии посчитали более 99% голосов на парламентских выборах, новейшие результаты подтвердили уверенную победу оппозиции, сообщает Европейская правда.

После обработки 99,6% голосов правая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ побеждает с результатом 43,23% и получит в парламенте 58 мандатов. Её сторонники еще вечером вышли в центр Скопье для празднований.

Предыдущая партия власти, социал-демократы, пришли с результатом 15,36% и получат в законодательном органе 18 мандатов.

Блок "Европейский фронт", который представляет албанцев и входил в коалицию с социал-демократами, партией власти, получил 13,78%.

Албанский блок ВЛЕН, с которым ВМРО-ДПМНЕ вероятно попытается формировать коалицию, получил 10,72% и должен получить 13 мандатов.

"Левица" и движение ЗНАМ получили 6,75% и 5,57% соответственно и будут иметь по 6 мандатов.

На выборах президента поддерживаемая оппозицией Гордана Силяновска Давкова получает 65,14% голосов против 29,25% у действующего президента Стево Пендаровского.

Приход к власти более правых партий может затормозить переговоры Северной Македонии о вступлении в ЕС и осложнить отношения с соседними Грецией и Болгарией.

ВМРО-ДПМНЕ выступает против компромиссов с этими странами в вопросе истории и культуры, которые уже привели к изменению названия страны, а сейчас – тормозят прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз.